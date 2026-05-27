Küba Dışişleri Bakanı\'ndan ABD\'ye Tepki

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, 'Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ile ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek' başlığı altında toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Parrilla, ABD'nin Küba ile ilgili uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyerek, ABD tarafından eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'ya yöneltilen suçlamaları 'keyfi' ve 'akılalmaz bir eylem' olarak değerlendirdi.

ABD'nin Küba'ya olası askeri müdahalesi konusuna da değinen Parilla, "Bu askeri saldırı emrini veren Başkan, Dışişleri Bakanı ve Savaş Bakanı, insanlığa karşı doğrudan suç işleyen savaş suçluları olarak tarihe geçecektir. Küba, ABD'ye bir tehdit oluşturmuyor ve düşman olmak istemiyor. İnsani etki nedeniyle böylesine insanlık dışı zorlayıcı eylemlerin veya saldırganlığın hiçbir gerekçesi yoktur. Küba'nın barış içinde yaşamasına izin verin" ifadelerini kullandı.

Parrilla, Güney Amerika ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyi de dahil tüm uluslararası topluma, Küba'ya yönelik insani bir felaketin önlenmesi konusundaki çabalara destek çağrısı yaptı.