Küba'da petrol tesisinde yangın - Son Dakika
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Küba'da petrol tesisinde yangın

07.08.2022 12:29

Küba'nın Matanzas kentinde bulunan petrol tesisindeki yakıt tankerlerinin birinde elektrik arızası sonucu yangın çıktı.

Küba'nın Matanzas kentinde bulunan petrol tesisindeki yakıt tankerlerinin birinde elektrik arızası sonucu yangın çıktı. Yangında, aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 121 kişi yaralandı.

Küba Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre yangın, 52 numaralı yakıt tankerinde çıkan bir elektrik arızası sonucu başladı ve meydana gelen patlamanın ardından alevler çevrede bulunan depolara sıçradı. Tesiste çalışanların yangına ilk müdahalesinin ardından birkaç patlamanın daha meydana geldiği ve yangının kontrolden çıktığı ifade edildi. Ofisten yapılan açıklamada, 121 kişinin yaralandığı, bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Daaz-Canel Bermudez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu karmaşık durum karşısında maddi yardımda bulunan Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili hükümetlerine derin şükranlarımızı sunuyoruz. ABD'den gelen teknik yardım teklifini de takdir ediyoruz' dedi.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, yangının çıktığı bölgeden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Küba, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küba'da petrol tesisinde yangın - Son Dakika

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