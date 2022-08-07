Küba'daki ham petrol depolama tesislerinde korkunç patlama: Ölü, kayıp ve yaralılar var - Son Dakika
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Küba'daki ham petrol depolama tesislerinde korkunç patlama: Ölü, kayıp ve yaralılar var

07.08.2022 04:19

Dün Küba'nın en büyük ticaret limanı Matanzas'daki petrol depolama üssündeki tankerlerde patlama meydana geldi. Felaket nedeniyle 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. Petrol konusunda deneyimli uzman eksikliği bulunan ve uluslararası yardım çağrısı yapan Küba yönetimi, 17 itfaiyecisinin de kayıp olduğunu açıkladı. Yetkililer patlamanın yıldırım çarpması yüzünden kaynaklandığını belirtiyor.

Küba'nın kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde geçtiğimiz gün patlama yaşandı.

17 İTFAİYECİ KAYIP

Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. 17 itfaiyecinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu, bölgeden 2 binin kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerinde patlama: 1 ölü, 121 yaralı

YARDIM TALEP ETTİLER

Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, petrol konusunda deneyimli uzmanlardan yardım talebinde bulunduklarını belirterek, "Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'nin yardım tekliflerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı. ABD'nin Havana Büyükelçiliği de Küba'ya teknik olarak yardıma hazır olduklarını vurgulayarak, "Matanzas'taki olayla ilgili Küba ile temas halindeyiz." dedi.

Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerinde patlama: 1 ölü, 121 yaralı

YILDIRIMIN İSABET ETMESİ SEBEP GÖSTERİLDİ

Yetkililer, yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirtmiş, ilk belirlemelere göre 77 kişinin yaralandığını, 17 itfaiyecinin ise kayıp olduğunu bildirmişti. Limanda yer alan 8 tanktan 4'ünde patlama yaşandığı ve halen yangının devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Canel ile Başbakan Manuel Marrero'nun, Matanzas limanına giderek yangına ilişkin bilgi aldığı ve hastanedeki yaralıları ziyaret ettiği bildirilmişti. Limandaki patlamanın, 5 Ağustos gece 23.00'te bir tankerde meydana geldiği ve alevlerin saatler sonra 3 tankere daha sıçradığı iddia ediliyor. Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleri sayesinde ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.

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Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 77 kişi yaralandı Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 77 kişi yaralandı Küba'da akaryakıt tankerine yıldırım düştü Küba'da akaryakıt tankerine yıldırım düştü
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Küba'daki ham petrol depolama tesislerinde korkunç patlama: Ölü, kayıp ve yaralılar var - Son Dakika

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