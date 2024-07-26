Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi - Son Dakika
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Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi

Kudüs\'teki Kutsal Kabir Kilisesi\'nde, Haçlı Seferleri\'nden kalma kayıp altar keşfedildi

Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri döneminden kalma kayıp bir altar bulundu. Keşif, işçilerin duvara yaslanmış büyük bir taş levhayı kaldırmasıyla gerçekleşti. Taşın diğer yüzü, 1149'da kutsanan Haçlı altarının ön paneliydi. Tarihçiler, altarın papa onayıyla yapıldığına inanıyor. Bu keşif, Hristiyanlığın en çok araştırılan yapısında böyle önemli bir eserin nasıl gözden kaçtığı sorusunu gündeme getirdi.

26.07.2024 11:26
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Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri döneminden kalma kayıp bir altar keşfedildi. Bu kilise, Hristiyanlığın en kutsal mekanlarından biri olup, İsa'nın dirildiğine inanılan yerdir.

Avusturya Bilimler Akademisi'ne göre, bu önemli keşif, inşaat işçilerinin kilisenin duvarına yaslanmış büyük bir taş levhayı kaldırmasıyla gerçekleşti. Üzeri grafitilerle kaplı olan bu mermer parça, kilisenin halka açık bir koridorunda bulunuyordu.

Taşın diğer yüzü göz alıcı süslemelerle doluydu ve bunun 1149'da kutsanan Haçlı altarının ön paneli olduğu anlaşıldı. Altar, yüzlerce yıl sonra çıkan bir yangında kaybolmuştu.

Tarihçi Ilya Berkovich, "16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Kudüs'teki muhteşem bir mermer altardan bahseden hacı anlatıları var," dedi. "1808'deki yangından sonra Haçlı altarının kaybolduğu sanılıyordu."

Altardaki eşsiz süsleme, papalık Roma'sındaki Cosmati ailesinden adını alan "Cosmatesque" tarzındaydı. Bu sanat, geri dönüştürülmüş mermer parçalarıyla karmaşık geometrik desenler oluşturulmasını içeriyordu.

Tarihçiler, bu altarın Hristiyanlığın en kutsal kilisesini onurlandırmak için papa'nın onayıyla yapıldığına inanıyor. 3,35 metreden uzun olan altar, bilinen en büyük orta çağ altarıdır.

Bu keşif, Hristiyanlığın en çok araştırılan yapılarından birinde böyle önemli bir eserin nasıl gözden kaçabildiği sorusunu gündeme getirdi. Araştırmacılar, ek çalışmalarla eserin arkasındaki ustayı belirlemeyi umuyorlar.

Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi

Kudüs, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

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