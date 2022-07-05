Norveç 'in başkenti Oslo'da bulunan Mortensrud Camisi yakınında polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakan ve sonrasında zırhlı araçları ile yola çıkan Sian grubunun aracına bir otomobil yandan çarptı. Kazada aşırı sağcı grubun aracı takla attı.

Kaynak: AA

Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönmek isteyen grubun araçları takla attı - Son Dakika

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