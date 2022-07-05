Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönmek isteyen grubun araçları takla attı - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönmek isteyen grubun araçları takla attı

05.07.2022 01:05
Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönmek isteyen grubun araçları takla attı

Norveç'te İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian üyeleri, Oslo'daki Mortensrud Camisi yakınında Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönmek için yola çıktı. Kısa süre sonra Sian grubunun aracına bir otomobil yandan çarptı. Kazada aşırı sağcı grubun aracı takla attı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Mortensrud Camisi yakınında polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakan ve sonrasında zırhlı araçları ile yola çıkan Sian grubunun aracına bir otomobil yandan çarptı. Kazada aşırı sağcı grubun aracı takla attı.

KAZAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan diğer araçtaki iki Müslüman kadın cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. Kazada Sian lideri Lars Thorsen dahil araçtaki 6 kişi hafif yaralandı.

ELİNDEN ALIP SÖNDÜRDÜLER

Thorsen'in Mortensrud Camisi yakınında Kur'an-ı Kerim yakmasına müdahale eden söz konusu kadınların kutsal kitabı Thorsen'in elinden alıp söndürdükleri belirtildi.

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Kaynak: AA

Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönmek isteyen grubun araçları takla attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönmek isteyen grubun araçları takla attı - Son Dakika
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