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Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü - Son Dakika

Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü

11.01.2022 16:40
Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü

Tanzanya'nın güneyindeki Mbeya bölgesinde ilginç bir olay meydana geldi. Ölen akrabalarının mezarını kazmak isteyen 4 kişi, küreği ellerine aldıktan dakikalar sonra öldü. Daha sonra gerçekleştirilen araştırmalarda 4 kişinin yıldırım çarpması sebebiyle ölmüş olabileceği değerlendirildi. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

Tanzanya'nın güneyindeki Mbeya bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Ölen yakınlarının mezarını kazan 4 kişi, dakikalar sonra acı içerisinde can verdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında 4 kişinin yıldırım çarpması sonucu öldüğü üzerinde duruldu. Araştırmalar sürüyor.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Mbeya bölgesindeki Chunya ilçesinin komiseri olan Mayeka Mayeka, mezar kazan bir erkeğin de Pazar günü öğleden sonra gerçekleşen yıldırım çarpması sonucu ağır şekilde yaralandığını söyledi.

5 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Basın toplantısı düzenleyen Mayeka, hayatını kaybeden dört kişinin, Cumartesi günü ölen akrabalarını gömmek için mezar kazdığını ve hepsinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Geçen hafta Tanzanya'nın Kigoma bölgesinin batısında yer alan Kibondo ilçesinde dördü çocuk beş kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

TARLADA ÇALIŞAN KADIN DA ÖLDÜ

Kigoma bölgesi polis şefi James Manyama, Kibuye köyünde Salı günü yerel saatle 18.00'de dört çocuğa yıldırım çarptığını söyledi. Manyama, beşinci kişininse tarlada çalışırken yıldırım çarpan bir kadın olduğunu sözlerine ekledi.

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Tanzanya, Pazar, Ölü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü - Son Dakika
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