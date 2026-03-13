Küresel yakıt krizi ekranlara yansıdı: Tayland\'da \'\'Ceketsiz\'\' tasarruf dönemi

ABD ve İsrail'in İran'a eş zamanlı düzenlediği saldırılarla başlayan savaşın enerji piyasalarında yarattığı sarsıntı, dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Küresel yakıt krizinin yansımaları Tayland'da da hissedilirken, hükümetin enerji tasarrufuna yönelik aldığı önlemler günlük hayata kadar uzandı. Son olarak Taylandlı haber sunucularının canlı yayında gerçekleştirdiği sembolik bir eylem, ülkedeki enerji krizini ekranlara taşıdı.
Tayland'da bazı televizyon kanallarında görev yapan haber sunucuları, enerji tasarrufu çağrısına dikkat çekmek amacıyla canlı yayında ceketlerini çıkararak yayın yaptı. Sunucuların bu hareketi, hükümetin enerji tüketimini azaltmaya yönelik başlattığı tasarruf kampanyasına destek niteliği taşıdı.
Tayland hükümeti, artan enerji maliyetleri ve yakıt sıkıntısı nedeniyle kamu kurumlarında enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen bir dizi önlem üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda kamu binalarında klima kullanımının sınırlandırılması ve çalışanların daha hafif kıyafetler tercih etmesinin teşvik edilmesi planlanıyor.
Sunucuların yayında ceketlerini çıkarması da stüdyoda klimaların çalıştırılmadığını göstermesi açısından dikkat çekti.
