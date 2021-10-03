Üye Girişi
Kürtaj: ABD'de 50 eyalette on binlerce kişi kürtaj hakkı için sokağa çıktı - Son Dakika
BBC

Kürtaj: ABD'de 50 eyalette on binlerce kişi kürtaj hakkı için sokağa çıktı

03.10.2021 17:29
Kürtaj: ABD'de 50 eyalette on binlerce kişi kürtaj hakkı için sokağa çıktı, System.String[]

Başta Texas eyaleti olmak üzere kürtajla ilgili kazanılmış hakların geriye çevrileceği endişesi, ABD genelinde on binlerce kişiyi sokağa döktü.

Başta Texas eyaleti olmak üzere kürtajla ilgili kazanılmış hakların geriye çevrileceği endişesi, ABD genelinde on binlerce kişiyi sokağa döktü.

Kürtaj hakkını savunanlar 50'den fazla eyalette eylem yaptı. Washington DC'de eylemciler Yüksek Mahkeme binasına yürüyerek, "Kürtajı yasallaştırın" dövizleri taşıdı.

Eylemin başlangıcında ise kürtaj karşıtı bir grubun engelleme çabası dikkat çekti. Washington Post gazetesi, kürtaj karşıtı bir adamın, " Masum bebeklerin kanı ellerinizde" diye bağırdığını bildirdi.

Eyleme katılan bir kadın, Reuters'a konuşarak, orada olma amacının kadınların "seçme hakkını" desteklemek olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Şanslıyım ki şimdiye kadar bu seçimle karşı karşıya kalmadım. Ancak bunu yaşayan birçok kadın var. Erkeklerin ve hükümetin, bedenimiz söz konusu olduğunda söz hakkı yok."

Texas'ta kürtaj hakkını büyük ölçüde kısıtlayan yasa, kadın hakları örgütlerinin yanı sıra, ABD Başkanı Joe Biden'ın da tepkisini çekmişti. Federal hükümet, yasayı geri çevirmek için tüm yolları deneyeceğini bildirmişti.

Biden Texas'taki kürtaj yasağının, ülkesinde kürtaj konusunda bir dönüm noktası niteliğindeki Yüksek Mahkeme'nin 1973 tarihli kararını ihlal ettiğini söyledi. Yüksek Mahkeme o tarihte, ABD genelinde kürtajın anayasal bir hak olduğuna ve engellenemeyeceğine hükmetmişti.

Eylemler, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle milyonlarca kişiyi bir araya getiren "Women's March" (Kadınların Yürüyüşü) adlı organizasyon tarafından gerçekleştirildi.

Woman's March yöneticisi Rachel O'Leary Carmona, "Bu ülke genelinde herkes için bir 'acil çıkış' anı gibi. Birçoğumuz kürtajın yasal ve herkes için ulaşılabilir olması fikriyle yetiştik. Tehlikenin bu denli gerçek olduğunu görmek, bir uyanma anı oldu" dedi.

New York Valisi Kathy Hochul da iki ayrı eylemde konuşma yaptı.

Hochul, "Kürtaj hakkı için mücadele etmek zorunda olmaktan bıktık usandık artık. Bu ülkemizin değişmez bir yasasıdır ve bunu ne şimdi ne de sonra bizden alamayacaksınız" dedi.

Kürtaj hakkının büyük oranda ortadan kalktığı Texas'ta da eylemler gerçekleşti.

Tartışmalı Texas yasası

Yasanın yürürlüğe girmesiyle Texas'ta 6 haftayı geçmiş bir gebeliğe son veren ya da buna yardımcı olan herkes hakkında dava açılabilecek.

6 hafta birçok kadın için hamileliğin farkında olmadıkları bir dönem olduğundan, eyalette kürtaj fiilen büyük oranda yasaklanmış oluyor.

Kadın hakları grupları Yüksek Mahkeme'ye yaptıkları başvuruda yasanın yürütmesinin durdurulmasını talep etti fakat mahkeme 4'e karşı 5 oyla bu kararı almayı reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin liberal yargıçlarından Sonia Sotomayor karara muhalefet şerhinde, bu düzenlemeye karşı çıkmayan yargıçların "açıkça anayasaya aykırı bir yasa" karşısında "başlarını kuma gömmeyi tercih ettiklerini" kaydetti.

ABD çapında kürtaj 1973 yılında Yüksek Mahkeme'nin aldığı bir kararla yasal hale geldi. Bu kararın alındığı dava "Roe, Wade'e karşı" davası olarak anılıyor.

O tarihte Yüksek Mahkeme yargıçları 2'ye karşı 7 oy çoğunlukla tek tek eyaletlerin kürtajı yasaklama yetkisine sahip olmadığına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme bu kararını ABD Anayasası'nın bireylerin ailevi konularda karar verme özgürlüğünü güvence altına alan 14. maddesine dayanarak vermiş, bir kadının gebeliğini sonlandırma kararının bu özgürlük kapsamında olduğuna hükmetmişti.

Kürtaj: ABD'de 50 eyalette on binlerce kişi kürtaj hakkı için sokağa çıktı
Kürtaj: ABD'de 50 eyalette on binlerce kişi kürtaj hakkı için sokağa çıktı
Kürtaj: ABD'de 50 eyalette on binlerce kişi kürtaj hakkı için sokağa çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mahkeme, Teksas, Kürtaj, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kürtaj: ABD'de 50 eyalette on binlerce kişi kürtaj hakkı için sokağa çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadıköy'de adeta gol yağmuru yaşanıyor! Fark yeniden 1'e indi 17:32 Kadıköy'de adeta gol yağmuru yaşanıyor! Fark yeniden 1'e indi Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak 17:25 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak Adeta savaştan çıkmış gibi! Ocaktan sızan gaz, bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi 17:23 Adeta savaştan çıkmış gibi! Ocaktan sızan gaz, bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi
İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi 17:17 İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu 17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü 13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü
Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan yeni yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz 13:00 Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan yeni yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu 12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu

Son Dakika Haberleri
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:22 Adeta savaştan çıkmış gibi! Ocaktan sızan gaz, bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi
17:21 Zirve yarışı devam ediyor! Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2 golle mağlup etti
17:19 Son Dakika: Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu! Koltuğa Emre Belözoğlu oturdu
17:18 Kıyıdakiler için korku dolu bir 15 dakikaydı! Bir anda ortaya çıkan hortum, denizden su çekti
17:17 İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:13 Korkunç kaza! İtalya'da özel uçak, inşaat halindeki bir binanın üzerine düştü: 1'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
17:10 Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı
3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti         
17:32
ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu         
17:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Kıyıdakiler için korku dolu bir 15 dakikaydı! Bir anda ortaya çıkan hortum, denizden su çekti Kıyıdakiler için korku dolu bir 15 dakikaydı! Bir anda ortaya çıkan hortum, denizden su çekti         
17:18
Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu         
17:16
Uğur Şahin'den tedirginlik yaratan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak Uğur Şahin'den tedirginlik yaratan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak         
17:09
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Kamyonet takla attı, bir aile parçalandı! Baba ve oğul öldü, anne yaşam mücadelesi veriyor Kamyonet takla attı, bir aile parçalandı! Baba ve oğul öldü, anne yaşam mücadelesi veriyor         
12:54
Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı         
12:05
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator'un kısmeti açıldı! 5 konser için 27 milyon TL 12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator'un kısmeti açıldı! 5 konser için 27 milyon TL         
08:35
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 17:36:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kürtaj: ABD'de 50 eyalette on binlerce kişi kürtaj hakkı için sokağa çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement