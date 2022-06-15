Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor

15.06.2022 10:05
Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor

Cinsel içerikli video ve film çekiminin yasak olduğu Tayland'da bir çift, kamp alanında cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldı. Bu görüntüleri satmak için kayda alan çiftin görüntülerinin yayılmasının ardından polis harekete geçti. Çift, yakalanırsa üç yıl hapis veya ağır para cezası alacak.

Tayland'da kutsal yerleri ziyaret eden bazı turistler mekanın maneviyatına ters saygısız hareketlerde bulunuyor. Bir çift video ve fotoğraf çekimin yasak olduğu kamp alanında cinsel ilişkiye girdi, yetmedi bir de o anları kayda alıp yayınladı.

Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar

Video çekerken çıkardıkları sesle tapınakların bulunduğu kamp alanındaki diğer insanları da rahatsız eden çiftin dört dakika süren videosu sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlayınca polis, çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar

Emniyet yetkilileri, çocuklu ailelerin de bulunduğu kampta ilişkiye giren çiftin bölgenin imajına zarar verdiğini ve polisin çifti yakalamak için gerekli tüm adımları attığını söyledi.

Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar

Turizm müdürü Pongtep Malachasing, yaptığı açıklamada çiftin davranışının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve yakalanmaları için polisle koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Çift yakalanırsa üç yıl hapis veya ağır para cezası alacak.

Kutsal mekanda cinsel içerikli video çekip bir de sosyal medyada yayınladılar
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SON DAKİKA: Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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