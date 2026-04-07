Kuveyt\'e İran\'dan Füzeli Saldırı

KUVEYT Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin İran kaynaklı 16 füze ve 46 insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, İran'dan Kuveyt'e yönelik saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 2 seyir ve 14 balistik olmak üzere toplam 16 füzenin tespit edilerek imha edildiğini belirten Atvan, ülkenin ayrıca 46 insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hedef alındığını bildirdi.

Sözcü Atvan, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA müdahalesi sırasında şarapnel parçalarının yerleşim bölgesindeki bir eve isabet ettiğini, olayda can kaybı olmadığını fakat yaralılar bulunduğunu kaydetti.