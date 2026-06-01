Kuveyt Hava Savunması Aktif

KUVEYT ordusu, hava savunma sistemlerinin düşman füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine müdahale ettiğini duyurdu.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ülke hava sahasına yönelik saldırı girişimlerine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Kuveyt hava savunma sistemlerinin düşman füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine müdahale ettiği bildirildi.

Bölgede duyulabilecek olası patlama seslerine yönelik kamuoyunun bilgilendirildiği açıklamada, bu seslerin hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerini önlemesinden kaynaklandığı teyit edildi. Açıklamada ayrıca, halkın ilgili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, saldırıların kaynağına ilişkin bilgiye ise yer verilmedi.