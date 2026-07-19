Kuveyt’te Hava Savunma Devrede

KUVEYT ordusu, İran'dan atılan füze ve kamikaze insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı kaydedildi. İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilen açıklamada, bölge sakinlerinden yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.