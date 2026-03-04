Kuveyt'te İran Saldırısı: 6 ABD Askere Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kuveyt'te İran Saldırısı: 6 ABD Askere Hayatını Kaybetti

04.03.2026 02:41
ABD Savunma Bakanlığı, Kuveyt'teki saldırıda 6 askerin öldüğünü doğruladı. İran'ın füze saldırısı.

ABD Savunma Bakanlığı, Pazar günü Kuveyt'teki bir askeri tesise yönelik İran saldırısında altı askerin hayatını kaybettiğini doğruladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ilk olarak olayda üç askerin öldüğünü açıklamıştı.

CENTCOM, yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini ve enkaz altında iki askerin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın ilk misillemesi sırasında fırlatılan bir füzenin Kuveyt'teki hava savunma sistemlerini aştığını kaydetti.

Hegseth, "güçlü bir silahın, tahkim edilmiş bir taktik operasyon merkezini" hedef aldığını söyledi.

Bakan Kuveyt'teki tesisin konumuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Bunlar ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki koordine saldırıları sonrası teyit edilen ilk ABD kayıpları oldu.

İran'ın saldırısına ilişkin doğrudan bilgi sahibi üç ABD'li askeri yetkili, BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e yaptıkları açıklamada, askerlerin Kuveyt'te geçici olarak inşa edilmiş bir yerde bulunduğunu öyledi.

Bu yetkililer, yapının etrafında koruma amacıyla 3,7 metre yüksekliğinde çelik takviyeli beton bariyerler bulunduğunu da aktardı.

ABD'nin Kuveyt ile uzun süredir devam eden bir askeri ilişkisi bulunuyor.

Körfez ülkesinde 13 binden fazla Amerikan askeri konuşlu durumda.

İran, kendisine yönelik saldırılara karşılık olarak ABD müttefiki Körfez ülkelerine füze saldırıları düzenliyor.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman ve Katar da saldırılara uğradı.

ABD Kuveyt'te "dost ateşi" olarak nitelendirdiği başka bir olayda üç savaş uçağının düşürüldüğünü de doğruladı.

İran devlet medyası ise uçakların İran ordusu tarafından düşürüldüğünü öne sürdü, ancak bu iddiaya ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Kuveyt, Dünya, İran, Son Dakika

