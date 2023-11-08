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Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore ziyaretine tepki gösterdi - Son Dakika

Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore ziyaretine tepki gösterdi

Son Güncelleme: 08.11.2023 11:40

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Güney Kore'ye yapacakları ziyarete tepki göstererek bunu 'savaş fanatikleri'nce yapılan bir 'saha teftişi' olarak nitelendirdi. Ayrıca, Kuzey Kore, Japonya'nın Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasına tepki gösterdi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını eleştirdi. Güney Kore Anayasa Mahkemesinin Kuzey Kore'ye Pyongyang karşıtı propaganda broşürlerinin gönderilmesini suç sayan yasayı iptal etmesi de Kuzey Kore tarafından kınandı.

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Güney Kore'ye yapacakları ziyarete tepki göstererek bunu "savaş fanatikleri"nce yapılan bir "saha teftişi" olarak niteledi.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin üst düzey yetkililerinden Kim Yong-chol, Blinken ve Austin'in Güney Kore ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kim, "ABD'nin kışkırtıcı davranışı" olarak tanımladığı bu ziyaretin "savaş fanatikleri tarafından yapılan bir saha teftişi" olduğunu ifade etti.
Fukuşima'daki atık suyun tahliyesi
Bu arada KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evreye geçilmesi konusunda Japonya'ya tepki gösterdi.
"Japonya'nın dünyanın kendisinden uzun vadeli ve etkin bir uluslararası denetim politikasını kabul etmesi yönündeki güçlü talebini reddetmesi için hiçbir neden yok." değerlendirmesi yapılan KCNA'nın haberinde, Kuzey Koreli yetkililerin, atık suyun tahliyesi sürecini takip eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını, "uzmanlığa" ve "iyi niyete" sahip olmadığı iddiasıyla eleştirdiği aktarıldı.
Kuzey Kore, Güney'i Orta Doğu'dakine benzer çatışmalar yaşamakla tehdit etti
KCNA'nın haberinde, Güney Kore Anayasa Mahkemesinin Kuzey Kore'ye Pyongyang karşıtı propaganda broşürlerinin gönderilmesini suç sayan yasayı iptal etmesi kınandı.
Kuzey Kore'nin, Güney Kore'yi "mermi yağmuruna" tutma uyarısında bulunduğu haberde, "Avrupa ve Orta Doğu'da yaşananlara benzer askeri çatışmaların Kore Yarımadası'nda yaşanmayacağının garantisi yok." ifadesi kullanıldı.
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, eylül ayında Kuzey Kore'ye Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri gönderilmesini suç sayan 2020 tarihli yasayı "ifade özgürlüğüne yönelik aşırı kısıtlama" olarak nitelendirerek iptal etme kararı almıştı.
Mahkeme, yasayı "ifade özgürlüğüne yönelik aşırı kısıtlama" ve "son çare olması gereken devletin cezalandırma gücünü harekete geçirmesi" gerekçeleriyle iptal etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore ziyaretine tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore ziyaretine tepki gösterdi - Son Dakika
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