Kuzey Kore, Biden'ın Asya gezisi biter bitmez füze denemesi yaptı - Son Dakika
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BBC

Kuzey Kore, Biden'ın Asya gezisi biter bitmez füze denemesi yaptı

25.05.2022 12:03
Kuzey Kore, Biden'ın Asya gezisi biter bitmez füze denemesi yaptı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisinin sona ermesinden yalnızca birkaç saat sonra Kuzey Kore yeni bir füze denemesi yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisinin sona ermesinden yalnızca birkaç saat sonra Kuzey Kore yeni bir füze denemesi yaptı. Güney Kore askeri yetkilileri, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru üç balistik füze fırlattığını söyledi.

Güney Kore yetkilileri, füzelerin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın bulunduğu Sunan bölgesinden birer saatten az aralarla fırlatıldığını açıkladı.

Seul yönetimi füze denemesi için "ciddi bir provokasyon" yorumunu yaptı.

Japonya da Güney Kore'den gelen bilgileri doğruladı, en az iki füze fırlatıldığını tespit ettiğini duyurdu.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kişi, ilk füzenin 550 km yüksekliğe eriştikten sonra yaklaşık 300 km yol aldığını, ikincinin ise 50 km yüksekliğe kadar çıktıktan sonra yaklaşık 750 km mesafeye eriştiğini söyledi.

"Füze denemesi kabul edilemez" diyen Kişi, denemenin "Japonya'nın ve uluslararası toplumun barış, istikrar ve güvenliğine tehdit teşkil ettiğini" söyledi.

Kuzey Kore bu yıl çok sayıda balistik füze denemesi yapmıştı. Önceki denemelerin sonuncusu, ülkede Covid salgını konusunda olağanüstü hal ilan edilen 12 Mayıs'taydı.

Biden 'Daha sert önlemler alacağız' demişti

ABD Başkanı Joe Biden, beş gün süren Asya gezisinde, Güney Kore ve Japonya'yı ziyareet etmişti.

Joe Biden gezi sırasında, Kuzey Kore'ye karşı daha sert önlemler alacaklarını söylemiş, "ABD, Kuzey Kore'nin yapabileceği her şeye hazır" demişti.

Biden ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, iki ülkenin dahya büyük tatbikatrlar yapmaları ve gerekirse Kuzey Kore'yi caydırmak amacayla bölgede daha fazla Amerikan askerinin konuşlandırılmasında anlaşmıştı.

BBC Seul Muhabiri Jean MacKenzie'nin analizi

Bu füze denemesinin zamanlaması tesadüf değil.

ABD Başkanı Joe Biden Asya gezisinde, Güney Kore'nin savunma kapasitesini artırmayı taahhüt etmişti. İstihbarat servisleri haftalardır, Kuzey Kore'nin Biden bölgedeyken büyük bir denemeye hazırlandığını söylüyorlardı. Deneme, daha az kışkırtıcı olacak şekilde Biden'ın ziyareti sonrası yapıldı. Ama sadece saatler sonra..Biden'ı taşıyan uçak henüz Amerikan topraklarına inmeden.

Hafta sonunda Seul'de bir araya gelen Biden ve Yoon, Kuzey Kore tehdidine karşı omuz omuza durmaya hazır olduklarını söylemişlerdi. Bu ilk sınavları olacak. Birlikte denemeleri kınayarak ve kendi ortak füze denemelerini yaparak süratle yanıt verdiler.

Son altı aydır daha saldırgan bir tutum sergileyen Kuzey Kore ile ilişkiler daha da gerginleşmiş oldu. Fakat asıl bundan sonra olabileceklerden kaygı duyuluyor. Kuzey Kore'nin nükleer silah denemeye hazırlandığına işaret eden istihbarat artıyor. Bu doğrulanırsa, son beş yıl içinde Kuzey Kore tarafından yapılan ilk nükleer deneme olacak ve gerginlikte çok büyük bir tırmanış anlamına gelecek.

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Kaynak: BBC

Kuzey Kore, Joe Biden, Asya, Füze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore, Biden'ın Asya gezisi biter bitmez füze denemesi yaptı - Son Dakika

BBC

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