Kuzey Kore\'de sahte IKEA mağazası açıldı: Logosunu bile değiştirmediler

Dünya

Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son hamlesi, başkent Pyongyang'daki "lüks" alışveriş merkezinde açtığı sahte IKEA mağazası oldu. Üstelik İsveçli mobilya devi IKEA'nın ismini ve logosunu bile değiştirmeye gerek duymadan kullandı.

Rejimin propaganda videoları aracılığıyla görüntüleri paylaşılan sahte mağaza, gerçek IKEA'nın çok kötü bir taklidi olarak dikkat çekiyor. Orijinal IKEA mağazalarındaki düzenli teşhir alanları yerine, mobilyalar depo gibi gelişigüzel yerleştirilmiş durumda.

2023'te açılan Ryumgyong Plaza adlı alışveriş merkezinde, sahte IKEA'nın yanı sıra dünyaca ünlü markalar Chanel ve Adidas'ın da taklit mağazaları bulunuyor. İsveçli IKEA yetkilileri, " Kuzey Kore'de hiçbir yetkili IKEA mağazamız yok" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, bu girişimin Kim Jong-un rejiminin klasik propaganda taktiklerinden biri olduğunu belirtiyor. İsveçli siyaset bilimci Niklas Swanström'e göre, "Kuzey Kore'de devletin izni olmadan hiçbir şey yapılmaz. Bu görüntüler de sıradan vatandaşlar tarafından değil, devletin kontrolünde paylaşılıyor."

Kim Jong-un yönetimi daha önce de benzer girişimlerde bulunmuştu. 2019'da Batılı markaların satıldığı sahte bir alışveriş merkezi açarak Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına meydan okumuştu. Aynı yıl "Çin Malı" etiketi ile sahte sakal, peruk ve kozmetik ürünleri ürettiği ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde alışveriş merkezi yeni ve ürünlerle dolu görünse de, dikkat çeken bir ayrıntı neredeyse hiç müşterinin olmaması. Uzmanlar, bu mağazaların gerçekte çalışmıyor olabileceğini ve tüm bunların sadece bir propaganda gösterisi olduğunu düşünüyor.