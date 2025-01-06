Kuzey Kore'den İlk Füze Atışı - Son Dakika
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Dünya

Kuzey Kore'den İlk Füze Atışı

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Seul ziyaretinde denize orta menzilli füze fırlattı.

06.01.2025 11:58
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(ANKARA) - Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan denize doğru orta menzilli balistik füze gibi görünen bir füze ateşlediğini ve bunun Pyongyang'ın iki ay içindeki ilk füze atışı olduğunu söyledi. Kuzey Kore'den fırlatılan füze, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın üst düzey Güney Koreli yetkililerle görüşmek üzere Seul'ü ziyaret ettiği sırada gerçekleşti.

Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore, doğusundaki denize doğru orta menzilli balistik füze gibi görünen bir füze ateşledi. Bu füze atışı, Pyongyang'ın iki ay içindeki ilk füze atışı oldu. Füzenin denize düşmeden önce yerden bin 100 kilometre yükseldiğini belirten Güney Kore ordusu, "bu açık provokasyon eylemini, şiddetle kınadığını" da bildirdi.

Füzenin fırlatılması, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'nin üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Seul'ü ziyaret ettiği sırada gerçekleşti. Blinken,  Güney Kore Başkan Vekili Choi Sang-mok ile bir bugün araya geldi ve Washington ile Seul arasındaki ittifakı "Kore yarımadasında barış ve istikrarın temel taşı" olarak tanımladı.

Pyongyang, en son kasım ayında, ABD başkanlık seçimlerinden bir gün önce doğu kıyısından en az yedi kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı. ABD, başkanlık seçimlerinin gerçekleştiği haftanın başlarında, misilleme olarak Güney Kore ve Japonya ile üçlü askeri tatbikat sırasında uzun menzilli bir bombardıman uçağı uçurmuştu.

Kaynak: ANKA

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