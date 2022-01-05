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Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!

05.01.2022 16:40

Kuzey Kore'de Kim Jong Un'a hakaret eden duvar yazısı ülkeyi karıştırdı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyip yerel halkı sorgularken; görevlendirilen onlarca memur da kapı kapı dolaşıp el yazısı örnekleri topluyor.

Kuzey Koreli yetkililer, Kral Jong Un'a küfür edilen grafiti ortaya çıktıktan sonra Pyongyang'daki binlerce sakinden el yazısı örnekleri topluyor.

"İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"

Tartışma yaratan mesaj 22 Aralık'ta Pyongchon bölgesindeki bir apartmanın duvarlarında görüldü. Kim Jong'un'a hakaret içeren sözlerin dışında, "İnsanlar sizin yüzünüzden açlıktan ölüyor" yazısı dikkat çekti.

YAZININ ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kuzey Kore, son zamanlara peş peşe gelen seller, Koronavirüs pandemisi ve gıda kıtlığı nedeniyle zor günler yaşıyor. Söz konusu Duvar Yazısı tam da ülkede tansiyonun yüksek olduğu bir döneme denk geliyor. Ayrıca söz konusu yazısının iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin başkentte üst düzey toplantıları yapılırken ortaya çıkması gerilime tuz biber oldu. Duvardaki yazı görüldüğü anda yerel yetkililer tarafından temizlendi ve polis failin izini sürmek için çalışıyor. Şehir genelinde kurulan binlerce CCTV kamerasını kullanan polis söz konusu şüpheliyi yakalamalarının an meselesi olduğunu iddia ediyor.

KAPI KAPI GEZİP EL YAZISI ÖRNEKLERİ ALIYORLAR

Görevledirilen memurlar, yerel halkı mesaj hakkında sorgulamak ve el yazısı örnekleri talep etmek için bölgedeki tüm ev ve iş yerlerini kapı kapı geziyorlar. Kuzey Kore'deki gıda kıtlığı o kadar vahim hale geldi ki halk adeta sefalet içinde yaşıyor. Ülkede her ne kadar Kim'e karşı protestolar son derece nadir görülse de söz konusu yazının bir işaret fişeğini ateşlemesinden korkuluyor.

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Kuzey Kore, Hakaret, Polis, Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! - Son Dakika Dünya


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