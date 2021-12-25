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Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor - Son Dakika

Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor

25.12.2021 11:31

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a tıpatıp benzeyen ve çektiği videolarla acımasızlığıyla tanınan liderle alay eden Güney Koreli genç ölüm tehditleri alıyor. Kim Ming-yong adındaki Güney Koreli ''Tehditler korkutucu ama alay etmeye devam edeceğim. Biraz gülmek onlara iyi gelecektir.'' diye konuştu.

Kuzey Kore'nin acımasızlığı ve katı kuralları ile bilinen Devlet Başkanı Kim Jong-un, aldığı tuhaf kararlar ve yaptırımları ile dünya gündeminden düşmek bilmiyor. Yakın zamanda ülkede Squid Game izleyen kişiler infaz edilmiş, eski liderin ölüm yıl dönümü nedeniyle halka 11 gün boyunca gülmek yasaklanmıştı.

YOUTUBE KANALINDA KİM'İ TİYE ALIYOR

Son olarak Kim ve çevresi, tam olarak Kuzey Kore liderine benzeyen bir Güney Koreliye takmış durumda. Kim Ming-yong hem isim benzerliği hem de görüntüsü itibarıyla Kuzey Kore liderine benzediği için Kuzey'den korkutucu tehditler alıyor. Bu duruma biraz da Güney Koreli Kim Ming-yong'un sık sık YouTube kanalında Kim'in aldığı tuhaf kararlar ile alay etmesi neden oluyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzeyen ve onunla alay eden Güney Koreli genç, her gün ölüm tehdidi alıyor

''ALAY ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Saç kesimi ile de Kuzey Kore lideriyle birebir aynı görünen Kim Ming-yong, ABD'deki CBS News'e konuştu. Youtuber, ölüm tehditlerinin kendisini korkuttuğunu ancak yine de eleştirmeye ve alay etmeye devam edeceğini söyledi. Kim, ''Biraz gülmek onlara iyi gelecektir'' ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore liderine ikizi kadar benzeyen biri ortaya çıktı! Her gün ölüm tehdidi alıyor
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Squid Game, Kuzey Kore, Youtube, İnfaz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor - Son Dakika
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