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Kuzey Kore, üçüncü kez seyir füzesi denemesi yaptı - Son Dakika
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Kuzey Kore, üçüncü kez seyir füzesi denemesi yaptı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin bir hafta içinde üçüncü kez seyir füzesi denemesi yaptığını açıkladı. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin faaliyetlerini izlemekte ve sınırını güçlendirmektedir.

Kuzey Kore, üçüncü kez seyir füzesi denemesi yaptı
30.01.2024 - 10:40,
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin seyir füzesi denemesi yaptığını açıkladı. Kuzey Kore, bir haftada üçüncü kez füze denemesi yaptı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saat 07.00 sıralarında Kuzey Kore seyir füzesi denemesi yaptı. Ordumuz, Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin izlemekte, sınırını güçlendirmekte ve ABD ile yakın işbirliği içindedir" denildi.

Kuzey Kore, 24 Ocak ve 28 Ocak'ta da seyir füzesi denemesi yapmıştı.

Kaynak: DHA
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