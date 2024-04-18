Kuzey Kore virüsler, bakteriler ve hastalık yaymak için \'zehirli kalem\' silahları üretiyor

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un biyolojik savaş programı kapsamında ölümcül virüsler ve bakteriler ürettiği, ABD istihbaratı tarafından öne sürüldü. ABD, bu liderin zaten geniş olan silah cephaneliği içine, küçük çiçek ve şarbon gibi ölümcül hastalıklar yayabilen mikrop spreyleri ve zehir kalemler eklediğini iddia ediyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan silah düzenlemelerine uyan yabancı hükümetleri izleyen uzmanlar, bu biyolojik silahların nükleer silahlardan daha tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Bakanlık raporuna göre, " Kuzey Kore, askeri amaçlar için biyolojik ajanlar üretebilme kapasitesine sahiptir ve biyolojik ürünleri genetik olarak mühendisleyebilir. Ayrıca, Kuzey Kore'nin kimyasal silahların teslimatında kullanılan spreyler ve zehirli kalem enjeksiyon cihazları gibi geleneksel olmayan sistemlerle biyolojik savaş ajanlarını silahlandırma kapasitesi bulunmaktadır."
Rapor, Kim Jong-un'un küresel yükümlülüklerini ihlal eden saldırgan bir biyolojik silah programına sahip olduğunu sonuçlandırmaktadır. ABD istihbaratına göre, Kuzey Kore 1960'ların başlarından beri biyolojik silahlara sahip.
2020'de, biyolojik silahlar uzmanı Andrew Weber, Kim'in küresel Covid-19 krizini biyolojik silahlar geliştirmek için kullandığına dair endişelerini dile getirmişti. Weber, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan ziyade biyolojik silahlar kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu da önceden uyarıda bulunmuştu.
Ayrıca, 2017 yılında The Sun, Kuzey Kore'nin dünyanın en ölümcül hastalıklarını silahlandırdığını iddia etmişti. Harvard Üniversitesi Kennedy School'un Belfer Merkezi tarafından yayınlanan bir raporda, Kuzey Kore'nin bu silahları kitlesel olarak üretecek sanayi tesislerine sahip olduğu ve bunları füzeler, insansız hava araçları, uçaklar ve spreylerle yayabileceği belirtilmiştir.
Kim, Sarı Deniz'e doğru roketatarlar ve kendi kendine hareket eden top mermilerini ateşlemeye devam ederken, askerlerine "gerçek savaşa" hazır olmalarını söyledi. Devlet medyası, bu ateşleme tatbikatının "savaş caydırıcılığı için önemli askeri görevleri yerine getirdiğini" ekledi. Kim ayrıca, topçu alt birimlerinin savaş çıktığı anda "acımasız ve hızlı darbeler" indirebilmesi için askeri hazırlıklarını artırdığını ısrarla belirtti.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore virüsler, bakteriler ve hastalık yaymak için 'zehirli kalem' silahları üretiyor - Son Dakika
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