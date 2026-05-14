Letonya Başbakanı Silina istifa etti

LETONYA Başbakanı Evika Silina, ekim ayında yapılacak genel seçimlerden önce istifasını duyurdu.

Letonya Başbakanı Evika Silina, ekim ayında yapılacak genel seçimlerden önce istifa ettiğini bildirdi. Silina'nın genel seçimlerden önce istifa etmesi ile koalisyon hükümeti dağıldı. Anayasa uyarınca başbakanı seçmekle görevli Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'in, yarın parlamentodaki tüm partilerle bir araya geleceği bildirildi.