Li Qiang, St. Petersburg\'da Putin ile Çin-Rusya iş birliğini ve istikrarı ele aldı

ÇİN Başbakanı Li Qiang, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın, Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüştüğü Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uluslararası düzenin karmaşık olduğu dönemde iş birliğini sürdüren Çin ile Rusya'nın, dünyada nadir görülen bir istikrar unsuru olduğunu bildirdi.

Rusya ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, siyasi güveni pekiştirmeye ve her alandaki iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını söyleyen Li, "Günümüz dünyasında tek taraflılık ve hegemonyacılık yaygınlaşmaktadır. Çin, önemli konularda Rusya ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, Şanghay İşbirliği Örgütü (SİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda Rusya ile çalışmaya, ortak çıkarları ve adaleti korumak için Küresel Güney ülkeleriyle dayanışmayı güçlendirmeye hazır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de bu yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birçok kez görüşerek iki ülke arasında yeni dönemdeki kapsamlı stratejik iş birliği ve ortaklığını ilerletmek için önemli anlaşmalara vardıklarını kaydetti. Çin'in, Rusya'nın güvenilir bir ortağı olduğunu vurgulayan Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin küresel dalgalanmalardan ve üçüncü tarafların müdahalesinden etkilenmediğini aktardı.

Putin, enerji, tarım, uzay, sivil nükleer enerji, bilgi teknolojileri, yapay zeka, ulaşım ve taşımacılık gibi alanlarda Çin ile iş birliğini ilerletmeye istekli olduklarını dile getirerek, "Çin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 33'üncü Liderler Gayri Resmi Toplantısı'na ev sahipliği yapmasını ve 2027 yılında BRICS'in Dönem Başkanlığı'nı üstlenmesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.