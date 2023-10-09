Libya Başbakanı Dibeybe: Bingazi'de çatışmalar var, kenttekilerin dış dünya ile bağlantısı koptu - Son Dakika

Libya Başbakanı Dibeybe: Bingazi'de çatışmalar var, kenttekilerin dış dünya ile bağlantısı koptu

Libya Başbakanı Dibeybe: Bingazi\'de çatışmalar var, kenttekilerin dış dünya ile bağlantısı koptu
Son Güncelleme: 09.10.2023 15:31

Libya'nın başkent Trablus'ta konuşan Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Bingazi'de birkaç gündür çatışmaların olduğunu açıkladı. Dibeybe, ''Kentteki GSM operatörlerinin hizmetleri kasıtlı olarak kesildi. Kentte yaşayanların dış dünya ile bağlantısı koptu.'' ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde güvenlik sorunları yaşandığını belirtti. GSM operatörlerinin kasıtlı olarak kesildiğini belirten Dibeybe, kenttekilerin dış dünya ile bağlantısının koptuğunu söyledi.

"SİLAHLI ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR"

Başkent Trablus'ta düzenlenen sivil havacılıkla ilgili bir konferansta konuşan Dibeybe, "Bingazi'nin bazı semtlerinde birkaç günden bu yana silahlı çatışmalar yaşanıyor. Kentteki GSM operatörlerinin hizmetleri kasıtlı olarak kesildi. Kentte yaşayanların dış dünya ile bağlantısı koptu." ifadelerini kullandı.

"HESAP SORULMASI GEREKİR"

Güvenlik birimlerini, kent sakinlerini korumak ve yaşananların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için çalışma yapmaları konusunda yönlendirdiğini kaydeden Dibeybe, "Halkın hayatını tehlikeye atan yetkililerden hesap sorulması gerekir." dedi.

İLETİŞİM KOPTU

Libya'da faaliyet gösteren Madar ve Libyana GSM şirketlerinin bir milyonu aşkın abonesinin bulunduğu Bingazi içinde 6 Ekim Cuma gününden bu yana iletişim ve haberleşme imkanı tamamen kesilmişti.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, Bingazi ile görüşmelerin 3 gündür ancak uydu telefonları aracılığı ile yapılabildiği aktarılırken yetkililerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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Son Dakika Dünya Libya Başbakanı Dibeybe: Bingazi'de çatışmalar var, kenttekilerin dış dünya ile bağlantısı koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya Başbakanı Dibeybe: Bingazi'de çatışmalar var, kenttekilerin dış dünya ile bağlantısı koptu - Son Dakika
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