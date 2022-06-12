Litvanya'da AB'nin ilk Ukrayna Merkezi açıldı - Son Dakika
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Litvanya'da AB'nin ilk Ukrayna Merkezi açıldı

12.06.2022 11:25
Litvanya'da AB'nin ilk Ukrayna Merkezi açıldı

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Litvanya ve Ukrayna First Lady'lerinin girişimiyle başkent Vilnius'ta Avrupa Birliği'nin (AB) ilk Ukrayna Merkezi'nin açıldığını duyurdu.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Litvanya ve Ukrayna First Lady'lerinin girişimiyle başkent Vilnius'ta Avrupa Birliği'nin (AB) ilk Ukrayna Merkezi'nin açıldığını duyurdu.

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin ilk Ukrayna Merkezi'nin Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açıldığını belirterek, "Litvanya ve Ukrayna First Lady'lerinin bu önemli girişimi, ülkelerimiz arasındaki samimi dostluk ve stratejik ortaklığı göstermektedir. Merkez, Litvanya'daki Ukrayna topluluğuna gerekli yardımı sağlayacak ve Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonuna katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

50 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI LİTVANYA'YA GİTTİ

Merkeze dair Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada da savaşın başlangıcından bu yana 50 binden fazla Ukraynalının Litvanya'ya gittiği belirtilerek, Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar için Vilnius'ta AB'nin ilk Ukrayna Merkezi'nin açıldığı bildirildi. Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska ve Litvanya First Lady'si Diana Nausediene'nin girişimiyle kurulan kültür merkezi için tesislerin ise Vytautas Magnus Üniversitesi tarafından sağlandığı ve Litvanya Devleti'nin Yeniden Kuruluşu Yasası'nın imzacısı da olan Litvanya'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Algirdas Kumza'nın merkezin başkanı olduğu belirtildi.

"UKRAYNALILARIN YEREL BİR YERE SAHİP OLMASINI İSTEDİK"

Törende Diana Nausediene, Ukrayna'nın Litvanya Büyükelçisi Petro Beshta ve Üniversite Rektörü Juozas Augutis tarafından sembolik kurdele kesilirken, Olena Zelenska da görüntülü görüşme yoluyla etkinliğe katıldı. Zelenska yaptığı konuşmada, Nausediene ile merkez fikri üzerine düşünürken, savaş nedeniyle Litvanya'ya gelmek zorunda kalan Ukraynalıların yerel bir yere sahip olmasını istediklerini belirtti. Nausediene ise "Ortaklarımızla birlikte, Ukraynalıların Litvanya'da kendilerini güvende hissetmelerini, tıbbi ve sosyal yardım almalarını, eğitim hizmetlerini almalarını ve en önemlisi kültürlerini yaşamalarını ve ulusun canlılığını korumalarını sağlamak için aktif olarak iş birliği yapmaya ve mümkün olan her şeyi yapmaya söz verdik" ifadelerini kullandı.


Litvanya'da AB'nin ilk Ukrayna Merkezi açıldı
Litvanya'da AB'nin ilk Ukrayna Merkezi açıldı
Litvanya'da AB'nin ilk Ukrayna Merkezi açıldı
Litvanya'da AB'nin ilk Ukrayna Merkezi açıldı
Litvanya'da AB'nin ilk Ukrayna Merkezi açıldı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Litvanya, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Litvanya'da AB'nin ilk Ukrayna Merkezi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Litvanya'da AB'nin ilk Ukrayna Merkezi açıldı - Son Dakika
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