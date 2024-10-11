Litvanya, Rus saldırısına karşı köprüleri yıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Dünya

Litvanya, Rus saldırısına karşı köprüleri yıkmaya hazırlanıyor

Litvanya, Rus saldırısına karşı köprüleri yıkmaya hazırlanıyor

Dünya, Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan İsrail'in saldırılarına yoğunlaşmışken Avrupa'daki Rusya krizi büyüyor. NATO üyesi olan Litvanya, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı zırhlı araçların geçiş noktalarına 'ejderha dişleri-tank bariyerleri' yerleştirmeye başladı. Ukrayna'ya saldırılarda kullanılan zırhlı araçlar üzerindeki Z harfi, Kaliningrad'daki binalarda da görülmeye başlanırken ordudan bazı köprülerin yıkılması talimatı da geldi.

11.10.2024 11:10
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Rus saldırısına hazırlanan Litvanya, sınıra yakın noktalara tank bariyerleri yerleştirdi. Bölge mayınlanıyor ve ateş desteği hazırlanıyor. Ayrıca köprülerin yıkılması için hazırlıklar yapılıyor.

MEMEL KÖPRÜSÜNÜN YIKILMASI KARARLAŞTIRILDI

Rusya'nın Kaliningrad yerleşim bölgesine giden Memel Köprüsü ile bazı köprülerin yıkılması kararlaştırıldı. Ayrıca, bölge mayınlanmaya ve ateş destek üniteleri de kurulmaya başlandı.

"TAHKİMATLAR ATEŞ GÜCÜYLE DESTEKLENECEK"

Vilnius'taki Savunma Bakanlığı, alınan önlemlerin bazı fotoğraflarını yayınlayarak "Düşmanı durdurmak ve yok etmek için gerekirse bu tahkimatlar ateş gücüyle de desteklenecek" açıklaması yaptı.

Litvanya, Rus saldırısına karşı köprüleri yıkmaya hazırlanıyor

Z HARFİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Litvanya, son bir kaç haftadır Kaliningrad bölgesine yakın yerlerdeki savunma hatlarını güçlendiriyor. Bir süredir Alman ordusu, bir Litvanya tümenini eğitiyor. Litvanya'nın endişelerinde haklı olduğunu gösteren bazı işaretler de var. Özellikle Ukrayna'ya saldırılarda kullanılan zırhlı araçlar üzerindeki Z harfi, Kaliningrad'daki binalarda da görülmeye başlandı. Ayrıca Litvanya, Rusya için Baltık Ülkeleri'ne bir sıçrama tahtası olarak görülüyor.

SUWALKİ GEÇİDİ KRİTİK

Sözcü'de yer alan habere göre askeri açıdan Litvanya- Belarus sınırından Kaliningrad'a uzanan Suwalki Geçidi, Rusya için önemli bir stratejik hedef olarak dikkatleri çekiyor. Uzmanlar, Putin'in "Zapad" birliklerini Belarus'a kaydırma ihtimali olduğunu ve 2025 yazında NATO'nun doğu kanadında bir gerilim yaratabileceğini düşünüyor.

Kaliningrad, Litvanya, Güvenlik, Politika, Ukrayna, İsrail, Lübnan, Gazze, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Litvanya, Rus saldırısına karşı köprüleri yıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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