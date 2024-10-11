Rus saldırısına hazırlanan Litvanya, sınıra yakın noktalara tank bariyerleri yerleştirdi. Bölge mayınlanıyor ve ateş desteği hazırlanıyor. Ayrıca köprülerin yıkılması için hazırlıklar yapılıyor.
Rusya'nın Kaliningrad yerleşim bölgesine giden Memel Köprüsü ile bazı köprülerin yıkılması kararlaştırıldı. Ayrıca, bölge mayınlanmaya ve ateş destek üniteleri de kurulmaya başlandı.
Vilnius'taki Savunma Bakanlığı, alınan önlemlerin bazı fotoğraflarını yayınlayarak "Düşmanı durdurmak ve yok etmek için gerekirse bu tahkimatlar ateş gücüyle de desteklenecek" açıklaması yaptı.
Litvanya, son bir kaç haftadır Kaliningrad bölgesine yakın yerlerdeki savunma hatlarını güçlendiriyor. Bir süredir Alman ordusu, bir Litvanya tümenini eğitiyor. Litvanya'nın endişelerinde haklı olduğunu gösteren bazı işaretler de var. Özellikle Ukrayna'ya saldırılarda kullanılan zırhlı araçlar üzerindeki Z harfi, Kaliningrad'daki binalarda da görülmeye başlandı. Ayrıca Litvanya, Rusya için Baltık Ülkeleri'ne bir sıçrama tahtası olarak görülüyor.
Sözcü'de yer alan habere göre askeri açıdan Litvanya- Belarus sınırından Kaliningrad'a uzanan Suwalki Geçidi, Rusya için önemli bir stratejik hedef olarak dikkatleri çekiyor. Uzmanlar, Putin'in "Zapad" birliklerini Belarus'a kaydırma ihtimali olduğunu ve 2025 yazında NATO'nun doğu kanadında bir gerilim yaratabileceğini düşünüyor.
Son Dakika › Dünya › Litvanya, Rus saldırısına karşı köprüleri yıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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