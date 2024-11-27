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Londra'da PKK İle Bağlantılı 6 Gözaltı

Londra\'da PKK İle Bağlantılı 6 Gözaltı

İngiliz polisi, Londra'da PKK bağlantılı faaliyetler nedeniyle altı kişiyi gözaltına aldı.

27.11.2024 15:09
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İngiliz polisi, başkent Londra'da PKK ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları şüphesiyle altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun terörle mücadele birimi tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 59 ve 31 yaşlarında iki kadın ile 62, 56, 27 ve 23 yaşlarında dört erkek olmak üzere toplam altı kişi Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındı.

Açıklamada, Londra'nın kuzeyindeki Haringey'de bulunan Kürt Toplum Merkezi dahil sekiz farklı adreste arama faaliyetleri yürütüldüğü duyuruldu.

Londra polisi, bu merkezdeki arama faaliyetlerinin iki haftaya kadar sürebileceğini, bu süre zarfında bölgeye giriş çıkışların kapatılacağını açıkladı.

Emniyet güçleri, soruşturma altındaki konularla bağlantılı olarak halka yönelik yakın bir tehdit olduğuna inanılmadığını söyledi.

Polis teşkilatı terörle mücadele biriminden Helen Flanagan, gözaltılar hakkında yaptığı açıklamada, "Bu faaliyet terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğuna inandığımız faaliyetlere yönelik büyük bir soruşturma ve operasyonu takiben gerçekleşti" dedi.

Yetkili, soruşturma ve gözaltıların "özellikle Türk ve Kürt toplulukları" korumayı hedeflediğini vurguladı.

Flanagan, gözaltıların yalnızca PKK ile bağlantısı olduğu düşünülen şüphelilere yönelik olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

"Umarım bu gözaltılar hiçbir terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizi ve İngiltere ya da başka yerlerde bulunan toplumların zarar göreceğine inandığımızda eyleme geçeceğimizi ortaya koyar."

Türkiye, İngiltere, AB ve ABD, PKK'yı "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

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Kaynak: BBC

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