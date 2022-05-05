Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı

05.05.2022 12:17
Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de gerçekleştirdiği suikast ile öldüren, terör örgütü 'Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları' üyesi Hampig Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı.

Bakü merkezli APA haber ajansı, Ermenistan'da bir terör örgütü mensubunun gözaltına alındığını duyurdu. APA'nın haberinde, "Ermeni güvenlik güçleri, Asala üyesi Hampig Sasunyan'ı Erivan'da gözaltına aldı" ifadeleri yer aldı.

Hampig Sasunyan, 1982'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'a düzenlenen suikastte yer alan isimlerden biriydi.

PROTESTOCULARIN ARASINDAYDI

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocuların eylemleri devam ediyor. Dün Ermenistan Parlamentosu'na baskın yapmaya çalışan eylemciler tutuklanmaya başladı. Tutuklanalar arasında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982 yılında Kaliforniya'da şehit eden Asala üyesi Hampig Sasunyan'ın da olduğu öğrenildi.

YARGILAMA SÜRECİ

Sasunyan, Ocak 1984'te müebbet cezasına çarptırılmıştı.

Şartlı tahliye talebinde bulunan Sasunyan'ın talebi 14 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya'da gerçekleşen şartlı tahliye duruşmasında kabul edilmişti.

Sasunyan, 27 Aralık 2019'da verilen kararla şartlı tahliyeye uygun bulundu ve serbest bırakıldı.

SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Türk Başkonsolos Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982'de işe gitmek üzere arabasına bindi. Evinin 100 metre kadar ilerisindeki kavşakta durduğunda, pusuda bekleyen iki kişi arabaya yaklaştı ve biri ön camdan, diğeri kapı penceresinden olmak üzere arabayı kurşun yağmuruna tuttu. Kemal Arıkan olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Son Dakika Dünya Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı - Son Dakika


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