Los Angeles\'ta Sınır Protestoları Şiddetlendi

ABD'nin Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan protestolar 3 gündür devam ederken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı şehirde göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.

Los Angeles'taki Metropolitan Cezaevi, gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltına aldığı yer olarak protestoların merkezi haline gelirken, bu bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz gösterilerin 'yasa dışı' olarak nitelendirileceğini ve bu eylemlere katılanların gözaltına alınacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Los Angeles'ta durum gerçekten kötü görünüyor, askeri birlikleri getirin. Yüz maskesi olan insanları hemen tutuklayın" ifadelerini kullandı.