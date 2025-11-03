Louvre Müzesi'ndeki Soygun: Küçük Çaplı Hırsızlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Louvre Müzesi'ndeki Soygun: Küçük Çaplı Hırsızlar

Louvre Müzesi\'ndeki Soygun: Küçük Çaplı Hırsızlar
03.11.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Savcılığı, Louvre'daki soygunun yoksul mahallelerden gelen suçlular tarafından yapıldığını açıkladı.

Fransa'da Paris Savcılığı, Louvre Müzesi'nden 102 milyon dolar değerinde tarihi mücevherlerin çalındığı soygunu, profesyonellerin değil, 'yoksul mahallelerden gelen ortalama suçluların' yaptığını duyurdu.

"ŞÜPHELİLER DÜŞÜK GELİRLİ MAHALLELERDE YAŞIYOR"

Paris Savcısı Laure Beccuau, Fransa basınına yaptığı açıklamada, "Bu, organize suçun üst kademeleriyle ilişkilendirdiğimiz bir suç tipi değil. Şüpheliler açıkça yerel kişiler; hepsi Paris'in kuzeyindeki düşük gelirli Seine-Saint-Denis bölgesinde yaşıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Louvre Müzesi, Ekonomi, 3-sayfa, Dünya, Paris, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Louvre Müzesi'ndeki Soygun: Küçük Çaplı Hırsızlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT gizliliğini kaldırdı İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı
Liverpool kabustan uyandı Mohamed Salah tarihe geçti Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim
Valencia maçında sakatlanan Arda’nın son durumu belli oldu Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu
Arda Güler Fenerbahçe’nin kasasına çuvalla para soktu Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

10:13
MTV, pasaport, ehliyet harçları, vergiler, trafik cezaları 2026 Ocak’ta yüzde 25,49 oranında artacak
MTV, pasaport, ehliyet harçları, vergiler, trafik cezaları 2026 Ocak'ta yüzde 25,49 oranında artacak
10:08
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
10:01
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu
09:53
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti
09:50
Katil 19, maktul 20 yaşında Biri hapse diğeri mezara
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
09:40
Ahmet Türk’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili çok konuşulacak çıkış
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 10:41:25. #7.12#
SON DAKİKA: Louvre Müzesi'ndeki Soygun: Küçük Çaplı Hırsızlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.