Louvre Müzesi Soygununda 1 Tutuklama Daha

02.11.2025 09:49
Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Paris'te tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişinin daha tutuklandığı bildirildi. Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı. Soygunla ilgili bu hafta gözaltına alınan 5 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı.

TUTUKLU SAYISI 3'E YÜKSELDİ

3 kişi serbest bırakılırken, aralarında bir kadının da olduğu diğer 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında organize hırsızlık suçuna iştirak etmek ve suç örgütü kurmaktan soruşturma açılan 38 yaşındaki kadın tutuklandı. Böylece müze soygunuyla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak: DHA

Louvre Müzesi, Kültür Sanat, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Paris, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
