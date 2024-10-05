Lübnan’da Acil Kayıp: MSF Yerinden Edilme Krizine Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Lübnan’da Acil Kayıp: MSF Yerinden Edilme Krizine Dikkat Çekiyor

Lübnan’da Acil Kayıp: MSF Yerinden Edilme Krizine Dikkat Çekiyor

MSF, Lübnan'daki İsrail saldırılarının devasa insani krize yol açtığını ve acil yardım gerektiğini duyurdu.

05.10.2024 11:21
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SINIR Tanımayan Doktorlar (MSF), Lübnan'ın son dönemde yaşanan yoğun İsrail saldırıları nedeniyle tarihi bir yerinden edilme kriziyle karşı karşıya kaldığını duyurdu. MSF, bu durumun 'korkunç boyutlarda' olduğunu ifade ederek, acil yardım çağrısında bulundu.

MSF'nin yaptığı açıklamada, "Saldırılar, binlerce insanın evlerini terk etmesine ve barınma koşullarının her zamankinden daha kötü hale gelmesine neden oldu" denildi. Özellikle, güney Lübnan'daki yoğun bombardımanın ardından yerel toplulukların büyük bir baskı altında kaldığı belirtildi. Açıklamada sağlık hizmetlerinin erişilemez olduğu vurgulanarak, "Birçok insan, güvenli bir sığınak ararken, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaçlara erişim konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. Acil sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç katlanarak artıyor" ifadelerine yer verildi.

MSF Ortadoğu Koordinatörü, bölgedeki saldırıların yardım çalışanlarının görevlerini yerine getirmesini zorlaştırdığına dikkat çekerek, "Lübnan'da yaşananlar, savaşın doğrudan sonuçlarıyla birlikte insani krizin boyutlarını daha da derinleştiriyor. Yaşanan bu insani trajedi, Lübnan'daki halk sağlığına ve güvenliğine yönelik tehditleri artırırken, insani yardım kuruluşlarının çalışmaları daha da kritik bir hal alıyor. Uluslararası toplumun, bu kriz karşısında daha etkin adımlar atması gerektiği vurgulanıyor" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, 2023 yılı itibarıyla, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının, 2006 yılındaki savaşın ardından en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan’da Acil Kayıp: MSF Yerinden Edilme Krizine Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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