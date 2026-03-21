Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 1021 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 20 artarak 1021'e, yaralı sayısının ise 2 bin 641'e yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerden 118'inin çocuk, 79'unun kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 119 sağlık çalışanının ise yaralandığı aktarıldı.