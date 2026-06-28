LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 246'ya ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 246'ya yükseldi, 12 bin 190 kişi de yaralandı.
Son Dakika › Dünya › Lübnan'da İsrail Saldırıları: 4.246 Ölüm - Son Dakika
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