Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 4,298 Ölü

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 298'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 298'e yükseldi, 12 bin 196 kişi de yaralandı.