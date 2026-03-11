Lübnan'da İsrail Saldırıları: 570 Ölü - Son Dakika
Lübnan'da İsrail Saldırıları: 570 Ölü

Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 570 Ölü
11.03.2026 11:50
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 570 kişi hayatını kaybetti, 1444 yaralı var.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 570'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 1444'e çıktığı kaydedildi.

Başkent Beyrut ve güney bölgelerindeki şiddetli hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 760 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

