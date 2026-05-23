Lübnan'da İsrail Saldırılarında 3 Bin 111 Ölü
Lübnan'da İsrail Saldırılarında 3 Bin 111 Ölü

23.05.2026 12:11
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 3.111'e, yaralı sayısı ise 9.432'ye ulaştı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 111'e, yaralı sayısının ise 9 bin 432'ye ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 111'e, yaralı sayısının ise 9 bin 432'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 22 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılarda 224'ü çocuk ve 304'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 149 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 123 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 273'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 142 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

