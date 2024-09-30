Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 45 Ölü, 70 Yaralı

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LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 45'e, yaralanan sivil sayısının ise 70'e yükseldiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün geceden bu yana ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 45'e, yaralanan sivil sayısının ise 70'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, " Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, dün Sidon'un doğusundaki Ain al-Delb'e düzenlenen İsrail düşmanı saldırısında şehit sayısının 45'e, yaralı sayısının ise 70'e yükseldiğini belirtti" denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, bölgede saldırılar sonrasında yıkımı gösteren fotoğraflar yayınladı.