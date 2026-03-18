Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 912\'ye Ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığı kaydedildi.