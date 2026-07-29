Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4,333

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 333'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı. Söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybednelerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi, 12 bin 236 kişi yaralandı.