Lübnan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırılar Artıyor - Son Dakika
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Dünya

Lübnan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırılar Artıyor

DSÖ, Lübnan'da sağlık tesislerine yönelik 55 saldırı kaydedildiğini açıkladı.

01.11.2024 15:57
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(ANKARA) – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Lübnan'daki sağlık çalışanları ve tesislerini hedef alan 55 saldırının doğrulandığını; ancak, saldırıların gerçek sayısının çok daha yüksek olabileceğini söyledi. Harris, "Lübnan'da sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik artan saldırılardan derin endişe duyuyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında Lübnan'da bulunan sağlık görevlileri ve tesislerine yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. DSÖ'nün Lübnan'daki sağlık çalışanları ve tesislerine yönelik artan saldırılardan "derin endişe" duyduğunu belirten Harris, "Sağlık hizmetlerinin bir hedef olmadığını tekrar tekrar vurguluyoruz; sağlık çalışanları bir hedef değildir" dedi. Harris, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Genel olarak 55 saldırı doğrulandı. Ancak birçok sağlık çalışanı görevde değilken öldüğü veya yaralandığı için Lübnan Sağlık Bakanlığı, çok daha yüksek sayılar olduğunu bildiriyor. Bu önemli bir konu çünkü Lübnan'ın sağlık sistemi zaten fazlasıyla gerilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgesini hedef alan dünkü saldırılarda altı Lübnanlı sağlık çalışanının öldüğünü, dördünün de yaralandığı bildirdi. Bakanlık, Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından öldürülen toplam sağlık çalışanı sayısının 178'e, yaralı sayısının ise 279'a yükseldiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Lübnan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırılar Artıyor - Son Dakika

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