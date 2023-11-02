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Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roket Kiryat Şmona'ya düştü - Son Dakika

Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roket Kiryat Şmona'ya düştü

Son Güncelleme: 02.11.2023 19:07

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Lübnan'dan fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü. Roketin düştüğü noktada yangın çıkarken, park halindeki araçlar alev aldı.

Lübnan'dan fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü. Roketin düştüğü noktada yangın çıkarken, park halindeki araçlar alev aldı.

DEMİR KUBBE'Yİ AŞTI

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılar aralıklarla sürüyor. Lübnan'dan fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü.

Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roket Demir Kubbe'yi aşıp Kiryat Şmona'ya düştü

ARAÇLAR ALEV ALDI

Roketin düştüğü noktada yangın çıkarken, park halindeki araçlar alev aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roket Demir Kubbe'yi aşıp Kiryat Şmona'ya düştü
Kaynak: İHA

İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roket Kiryat Şmona'ya düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roket Kiryat Şmona'ya düştü - Son Dakika
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