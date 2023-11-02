Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roket Kiryat Şmona'ya düştü

Hizbullah, savaşın başından bu yana bir ilke başvurdu

Lübnan'dan fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü. Roketin düştüğü noktada yangın çıkarken, park halindeki araçlar alev aldı.

DEMİR KUBBE'Yİ AŞTI

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılar aralıklarla sürüyor. Lübnan'dan fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü.

ARAÇLAR ALEV ALDI

Roketin düştüğü noktada yangın çıkarken, park halindeki araçlar alev aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.