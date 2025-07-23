Lübnan-İsrail İlişkileri ve Barış Çabaları

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan'ın ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacağını söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması bulunduğunu, ancak tarafların bunu uygulamakta zorlandığını kaydetti. Barrack, "Lübnan'dayız çünkü barışın sağlanmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Ancak bir takvim söz konusu ve zaman azalıyor, bu nedenle bir anlaşmaya varılması için çaba gösteriyoruz" dedi.

Barrack, Lübnan'daki silahlanma konusuna da değinerek, "Silahların yalnızca devlette toplanması gerektiğini söylemiyorum, ancak Lübnan'da sadece tek bir askeri kurumun olması gerektiğini belirten bir yasa mevcut. Lübnan, bu yasayı nasıl uygulayacağına kendisi karar vermeli. Hafif ve ağır silahların mutlaka bırakılması şart" ifadelerini kullandı.

İsrail'in ateşkese uyacağına dair garanti verilmemesi konusundaki tutumuna ilişkin Barrack, kendisinin müzakereci olmadığını, taraflar arasında olumlu etki yaratmaya çalışan siyasi bir aracı olduğunu belirtti. Barrack, Lübnan'ın ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacağını söyleyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'a destek olmak istediğini iletti.

Barrack ayrıca, Suriye'de sağlanacak istikrarın Lübnan'da da istikrarın güvencesi olacağını belirtti.