Lübnan-İsrail Müzakereleri Roma\'da Başladı

LÜBNAN ile İsrail arasındaki müzakerelerin 7'nci turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Lübnan basını, Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7'nci turunun, İtalya'nın başkenti Roma'da başladığını duyurdu. Görüşmede, taraflar arasında daha önce imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili başlıkların ele alınacağı kaydedildi.