Lübnan\'da idam cezası kaldırıldı

LÜBNAN Meclisi, ülkede idam cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Lübnan basını, Meclis'in idam cezasının kaldırılmasını ve yerine müebbet hapis cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul ettiğini duyurdu. Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, yasanın Meclis'ten geçmesini 'tarihi bir adım' olarak değerlendirerek, idam cezasının kaldırılmasının 'suça karşı müsamaha gösterileceği' anlamına gelmediğini' bildirdi.