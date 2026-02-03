ABD'de bir otoparkta meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü büyük bir hızla direğe çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araçta ciddi hasar oluşurken, sürücü kazanın ardından aracının yanına çökerek bir süre kendine gelmeye çalıştı.
Olay anında bölgede bulunan bir köpeğin, kazayı izlerken sergilediği şaşkın bakışlar ise dikkat çekti.
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
