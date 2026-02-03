Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
03.02.2026 09:49  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Haber Videosu

ABD'de bir otoparkta direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü direğe çarptı. Lüks araç çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönerken, olay yerindeki bir köpeğin şaşkın bakışları dikkat çekti.

ABD'de bir otoparkta meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü büyük bir hızla direğe çarptı.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Çarpmanın şiddetiyle araçta ciddi hasar oluşurken, sürücü kazanın ardından aracının yanına çökerek bir süre kendine gelmeye çalıştı.

HERKES KÖPEĞİN BAKIŞLARINA TAKILDI

Olay anında bölgede bulunan bir köpeğin, kazayı izlerken sergilediği şaşkın bakışlar ise dikkat çekti.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • muhammedyusufa777 muhammedyusufa777:
    çok faydalı bir haber olmuş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı "Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:07:09. #7.11#
SON DAKİKA: Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.