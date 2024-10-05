Macron\'dan İsrail\'e Silah Sevkiyatına Son Çağrısı

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FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Bence bugün öncelikli olan siyasi çözüme geri dönmemiz ve Gazze'de savaşmak üzere silah sevkiyatını durdurmamızdır" dedi. Fransa'da muhalif milletvekili Thomas Portes, açıklama sonrasında hükümetin politikalarını eleştirerek, "Emmanuel Macron, Gazze'de kullanılmak üzere İsrail'e yapılan silah sevkiyatının durdurulmasından yana olduğunu açıkladı. Hükümet aylardır bize Gazze'de kullanılmak üzere İsrail'e silah sevkiyatı yapmadığını söylüyor. Macron aylardır yalan söylüyor ve Fransa savaş suçlularını silahlandırıyor" ifadelerini kullandı.