Macron, Zelenskiy ve Trump Paris\'te Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü

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FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve Macron'la Elysee Sarayı'nda verimli bir görüşme yaptığını belirtti. Zelenskiy, "Hepimiz bu savaşın en hızlı ve adil şekilde sona ermesini istiyoruz. Halkımızdan, sahadaki durumundan ve adil bir barıştan da bahsettik. Birlikte çalışmaya devam etme ve iletişimde kalma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da hesabından yaptığı açıklamada, Fransa ve ABD arasındaki dostluktan gurur duyduğunu kaydederek, iki ülkenin üstesinden gelmesi gereken çok fazla sorun olduğunu, barış ve güvenlik için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.