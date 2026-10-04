Madrid\'de sedyeyle tahliye edilen 87 yaşındaki kiracı evine dönebilecek

Son günlerde, 87 yaşındaki emekli Maricarmen Abascal'ın adı pek çok İspanyol'un dilinde.Yetmiş yıldır kiracı olarak yaşadığı Madrid şehir merkezindeki dairesinden sağlık görevlileri tarafından sedyeyle çıkarılan yaşlı kadının görüntüleri ülkede şok etkisi yarattı.Mülk sahibi şirketle anlaşmaya varmasının ardından nihayet evine dönebilecek olsa da yaşadıklarının yarattığı yankı sürüyor.Bu olay, ülke çapında protestoları tetiklemenin yanı sıra, anketlere göre yıllardır İspanyolları en çok kaygılandıran sorunlardan birini, uygun fiyatlı konuta erişim konusunu, yeniden kamuoyundaki tartışmaların merkezine taşıdı.Sosyal Çalışmalar ve Uygulamalı Sosyolojiyi Teşvik Vakfı (FOESSA) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2024'te İspanyol ailelerin dörtte biri konuta erişim veya mevcut konutlarını koruma konusunda sorunlar yaşadığını belirtti. İspanya'da binlerce insan için ev satın almak ya da bu mümkün olmadığında kiralık bir ev bulmak, giderek zorlaşan bir hedef haline geldi.İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) geçen nisan ayında açıkladığı verilere göre, 26-34 yaş arası genç İspanyolların % 47,3'ü ailesiyle yaşıyor. Bunun başlıca nedeninin yüksek fiyatlar yüzünden ev satın almaya veya kiralamaya güçlerinin yetmemesi olduğunu belirtiyor.Peki, 1997 ile 2008 arasında beş milyon ev, yani o dönemdeki talebin yaklaşık iki katı kadar daire inşa eden bir ülkede, nasıl oluyor da bugün yüz binlerce insan konuta erişmekte zorluk yaşıyor?

Her şeyi değiştiren kriz Özellikle dışlanmış durumdaki bireylerin insana yakışır konuta erişimini güvence altına almak için çalışan vakıf Hàbitat3'ün başkanı Carme Trilla, "Bu değişim tam da 1997 ile 2007 yılları arasında kaydedilen aşırı yapılaşmanın, gereğinden fazla konut inşa edildiği izlenimini yaratması nedeniyle gerçekleşti" diyor.Bu görüş, akademik çevreler tarafından da paylaşılıyor.İspanya İşletme Yönetimi Yüksekokulu (Esade) Ekonomi Politikası Direktörü Jorge Galindo, "2008 yılına kadar, bugün yaptığımızın tam tersini yapıyorduk" diyor.Galindo durumu şöyle açıklıyor: "O dönemde, kurulan her bir hane için neredeyse iki konut inşa ediyorduk, aynı zamanda, hiçbir rasyonel kritere dayanmaksızın hem bu konutların inşasını hem de satışını finanse eden ucuz kredi muslukları sonuna kadar açıktı."Ancak Lehman Brothers bankasının çöküşüyle ??ABD'de başlayan finansal kriz, kredi musluklarının kapanmasına ve konut fiyatlarının hızla düşmesine yol açarak İspanyol emlak balonunun patlamasına ve sektörün kökten değişmesine neden oldu.Pompeu Fabra Üniversitesi Ekonomi Profesörü José García Montalvo, "Bir anormallik teşkil eden "her 1000 kişiye neredeyse 14 konut" seviyesinden, yine bir anormallik olan 'her 1000 kişiye iki konut' seviyesine geriledik, oysa diğer ülkelerde her 1000 kişiye dört konut inşa ediliyor" diyor. Sonuç olarak, İspanya Merkez Bankası verilerine göre ülkede şu anda yaklaşık 750 bin konutluk bir açık bulunuyor. Üstelik düzenleyici kurum, sadece birkaç gün önce yaptığı uyarıda, herhangi bir önlem alınmaması halinde bu rakamın önümüzdeki iki yıl içinde bir milyonu aşabileceğini belirtti.Çözüm açık görünüyor. İspanya'da şu anda her yıl inşa edilen 90 bin konuttan çok daha fazlasını yapmak. Peki, bu neden gerçekleşmiyor?García Montalvo, "Çünkü sektör büyük bir yıkıma uğradı" diyor. Alicante Üniversitesi'nden ekonomi Profesörü Paloma Taltavull de la Paz da benzer bir görüşü dile getirerek, krizin İspanya'daki inşaat sektörü üzerinde "muazzam sonuçlar" doğurduğunu belirtiyor.BBC Mundo'ya konuşan Taltavull de la Paz, sektörün çok küçüldüğünü ve şu anda çok az sayıda inşaat şirketi kaldığını ifade ederken, olası bir toparlanmanın zaman alacağını da vurguluyor.

Piyasa kuralları devrede Konut inşası henüz toparlanma belirtisi göstermezken, görünümü zorlaştıran bir diğer unsur da büyük ölçüde göç kaynaklı nüfus artışı.Galindo, BBC Mundo'ya yaptığı açıklamada durumu "2021'den bu yana hane sayısı artış eğiliminde. Şu anda İspanya'da her yıl, çoğunlukla Kolombiya ve Venezuela'dan gelen göçle net 250 bin yeni hane oluşuyor" diye açıklıyor.Galindo, "Konut balonunun yaşandığı dönemde, oluşan yeni hane sayısının iki katı kadar konut inşa ediyorduk. Bugün ise yeni hane sayısına kıyasla, o sayının sadece üçte biri kadar konut üretiyoruz. Dolayısıyla, ülkemize yaşamaya, ekonomimize katkıda bulunmaya ve toplumumuzun bir parçası olmaya gelen insanlar barınacak yer bulamıyor" diyor. Yetersiz arz ile artan talebin birleşimi, mevcut konutların, özellikle de kiralık konutların fiyatlarındaki artışta rol oynuyor. Uzman, "İster İspanya içinden ister dışından olsun, yeni bir şehre gelen biri veya kendi evine çıkmak isteyen bir kişi için ilk adım kiralama. Bu artan talep, yetersiz arzla birleşince fiyatlardaki keskin yükselişi açıklıyor" diye de ekliyor.Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, 2015'ten bu yana satılık veya kiralık ev ve daire fiyatları % 80 oranında artarken, aynı dönemde çalışanların ücretleri yalnızca % 30 oranında yükseldi.Bazı İspanyol şehirlerinde ortalama kira bedeli şu anda aylık 1335 dolara ulaşıyor. Bu rakam, genç bir bireyin ortalama maaşının %98,7'sine denk geliyor.

'Akbabaların' ve turistlerin rolü Maricarmen evinden mülkiyetine sahip olan şirket tarafından başlatılan yasal işlemler sonucunda geçici olarak tahliye edildi. Bu da yatırım fonları ve mülklerini turistik amaçlı kiraya verenler gibi piyasadaki diğer aktörlerin de yeniden dikkatleri üzerine çekmesine yol açtı.Sevilla Kiracılar Sendikası sözcüsü Jaime Jover, BBC Mundo'ya yaptığı açıklamada "Tek sorumlu onlar olmasa da üzerlerinde önemli bir sorumluluk var" diyor. Jover şöyle devam ediyor: "Yatırım fonları, büyük ölçüde hükümetin teşvikiyle İspanya pazarına güçlü bir giriş yapan yeni bir aktör. İzledikleri yöntem piyasayı ciddi ölçüde kızıştırıyor, çok sayıda konutu satın alıp, herhangi bir iyileştirme yapmaksızın üç veya dört yıl içinde daha yüksek fiyatlarla yeniden satıyorlar."Ancak García Montalvo, bu etkinin boyutu konusunda şüpheli.Ekonomist, "Yatırım fonları ya da burada bilinen adıyla 'akbaba fonları' piyasada %5 civarında, çok küçük bir paya sahip. Peki, piyasada rolleri var mı? Yok" diyor.Ayrıca, "İspanya'da büyük mülk sahipleri yok. Konutların çoğu kiralık bir veya iki mülkü olan küçük mülk sahiplerine ait" diye de ekliyor.Kiralama Gözlemevi verilerine göre, İspanya'da yaklaşık 2,4 milyon kişi kiralık evlerde yaşıyor.Uzmanlara göre, son yıllarda bu mülk sahiplerinin birçoğu evlerini turistlere veya kısa süreli konaklamaya kiralamayı tercih etti, bu durum da ailelerin kullanımına sunulan konut sayısını azalttı. Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) verilerine göre İspanya, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla % 3,2'lik bir artışla 96,8 milyon uluslararası ziyaretçi ağırladı. Bu rakam, İspanya'yı Fransa'nın ardından dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi konumuna getiriyor.Trilla, "Arz açığı sadece daha az konut inşa edilmesinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda konut stokunun bir kısmının sürekli ikamet amacıyla değil, turistik veya sezonluk kiralama amacıyla kullanılmasından kaynaklanıyor. Bu durum, belirli bölgelerde piyasa üzerinde ek bir baskı oluşturuyor" diye ekliyor.

Rakamların gizlediği sorun Uzmanlara göre, arz eksikliği İspanya'nın yaşadığı konut krizinin temel nedeni gibi görünüyor.Ancak bu durum bir soruyu akla getiriyor. Peki ya Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre ülkede boş duran 3,8 milyon konut?Galindo, "Bunlar kimsenin yaşamak istemediği bölgelerde bulunuyor" diye yanıtlıyor."Bu konutların çoğu, insanların terk ettiği ve yeniden yerleşimin pek muhtemel olmadığı belediyelerde yer alıyor çünkü iş imkanları, fırsatlar ve aileler artık orada değil" diye ekliyor.Maricarmen'in durumu ayrıca, ister kira ister konut kredisi ödememe nedeniyle olsun, tahliye konusunu da gündemin ön sıralarına taşıdı. İspanyol basını, 2026'nın ilk çeyreğinde günde 45 tahliye gerçekleştiğini bildiriyor.Bununla birlikte, Genel Yargı Konseyi verilerine göre, 39 bin 96 vakanın kaydedildiği 2021 yılından bu yana bu tür durumlar istikrarlı bir şekilde azalarak 2025'te 24 bin 520 seviyesine geriledi.Kurum ayrıca, ticari mülkleri, otopark alanlarını da kapsadığı için bu tahliyelerin her zaman konut sakinlerini etkilemediğine dikkat çekiyor.

İlk bakışta bu iyi bir haber gibi görünse de bazı uzmanlar istatistiğin krizin başka bir yönünü gizlediğini söylüyor.García Montalvo, "Tuhaf bir durum: İşler düzeliyor gibi görünse de aslında kötüye gidiyor" diyor."Kiralık konutu kim alıyor? Sadece ilk sıradaki mi? Peki, ilk sıradaki kim? Alman veya İsviçreli bir şirketten 6.000 avro kazanan dijital göçebe. Peki ya son sıradakiler? Göçmenler, gençler ve tek ebeveynli aileler, onlar asla kiralama yapamıyor" diye açıklıyor."Peki sonra ne oluyor? Kiracılar zenginleşiyor, dolayısıyla istatistikler iyileşiyor çünkü dijital göçebeyi tahliye etmeye gerek kalmıyor" diye ekliyor. Ona göre bu durum, İspanya'nın büyük şehirlerinde giderek daha fazla konutun bütün bir birim olarak değil, oda bazında kiralanmasının nedenini de açıklıyor."Piyasa öylesine büyük bir baskı altında ki, artık konutlar bir bütün olarak değil, yalnızca küçük parçalar halinde kiralanıyor" diyor.Maricarmen vakasının yol açtığı tepki ve protesto dalgasına yanıt olarak Pedro Sánchez liderliğindeki sosyalist hükümet, belirli tahliye işlemlerinin 2030'a kadar askıya alınması ve bazı kira sözleşmelerinin uzatılması gibi bir dizi önlem açıkladı.Ancak bu önlemlerin hala Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.