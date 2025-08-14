Maduro\'dan Güvenlik Önerileri

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki tüm eyaletlerde güvenliği daha da güçlendirmek için yeni önlemleri devreye aldıklarını bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Maduro, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede 'yeni bir aşamaya' geçtiklerin' belirtti. Aldıkları yeni önlemlerin ülkede barış ve istikrarı sağlama çabalarının parçası olduğunu aktaran Maudro, "Bugün, ülkenin 24 eyaletinde ve başkent Karakas'ta iç güvenliğimizi daha da güçlendirecek özel bir harekat başlıyor" dedi.